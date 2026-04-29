Замглавы МИД обсудил с представителем ООН соблюдение прав детей на Украине

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов в среду провел консультации со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, стороны обсудили соблюдение прав детей в контексте ситуации на Украине и эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обменялись мнениями по отдельным страновым сюжетам в контексте соблюдения прав детей, в частности, в контексте эскалации на Ближнем Востоке. Отдельное внимание было уделено ситуации на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ по итогам консультаций.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что российская сторона подтвердила приверженность неукоснительному соблюдению норм международного права, а также подробно изложила меры по недопущению жертв среди гражданского населения, прежде всего несовершеннолетних.