Замглавы МИД обсудил с представителем ООН соблюдение прав детей на Украине

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Алимов в среду провел консультации со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, стороны обсудили соблюдение прав детей в контексте ситуации на Украине и эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.