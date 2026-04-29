"Ак Барс" – "Металлург": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 29 апреля
19:00 29.04.2026

"Ак Барс" – "Металлург": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 29 апреля

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург" проведут третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 29 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
4 : 1
Металлург Мг
15:04 • Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Алексей Пустозеров)
18:08 • Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Mitchell Miller)
07:09 • Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
19:05 • Кирилл Семенов
11:52 • Робин Пресс
