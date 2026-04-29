В Абхазии задержали троих россиян, подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Троих россиян, которых подозревают в создании террористической группы для совершения преступлений на Кубани, задержали в Абхазии и передали России, сообщила служба госбезопасности республики.
"Сотрудниками службы государственной безопасности республики Абхазия были задержаны граждане РФ,... которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении на сайте СГБ Абхазии.
Среди задержанных - 40-летняя женщина, подозреваемая в создании сообщества для насильственного захвата административных зданий, а также двое мужчин. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 ("Содействие террористической деятельности"), в отношении остальных проводятся следственные действия, уточнили в СГБ. Все трое переданы российской стороне.