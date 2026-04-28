17:27 28.04.2026 (обновлено: 18:16 28.04.2026)

Ученые раскрыли тайну происхождения "золотого яйца" со дна океана

© РИА Новости / Антон Денисов | Аквалангисты в Красном море
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Спустя три года исследований ученые наконец раскрыли загадку "золотого яйца", обнаруженного на дне океана. Эта поразительная находка вызвала множество гипотез, в том числе о возможном инопланетном следе.
Что на самом деле нашли специалисты?

"Начало фильма ужасов"

Странное существо размером около десяти сантиметров и с отверстием с одной стороны было найдено на дне залива Аляска, примерно на 3250 метров ниже поверхности океана. На таких глубинах океан очень холодный, темный, а сильное давление не позволяет человеку изучить место.
Обнаружили объект в ходе глубоководной экспедиции под руководством Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Операторы дистанционно управляемого аппарата Deep Discoverer плыли над дном океана, когда заметили нечто необъяснимое.
"Там точно огромная дыра, так что кто-то либо пытался проникнуть внутрь, либо пытался выбраться наружу", — предположил один из исследователей во время прямой трансляции экспедиции в 2023 году.
"Это как начало фильма ужасов", — поддержал его другой коллега.
Специалисты аккуратно подобрали образец с помощью роботизированной руки подводного аппарата и доставили его в лабораторию для анализа.

Поставило в тупик

Но когда "золотое яйцо" доставили на борт судна, удалось выяснить лишь то, что оно "биологическое".
© Фото : NOAA Ocean Exploration — "Золотой шар", обнаруженный в Тихом океане у берегов Аляски
Слухи о странной субстанции быстро распространились, в интернете появились даже предположения, а не является ли объект инопланетным организмом. Другая любопытная гипотеза — находка представляет собой яйцевую оболочку какого-то неизвестного животного.
Заинтригованные исследователи отправили образец в Смитсоновский национальный музей естественной истории, но и там загадку не получалось разгадать.

Три года на разгадку тайны

В итоге работы по идентификации находки заняли почти три года. Исследователи обнаружили, что у образца отсутствовали типичные анатомические особенности, ожидаемые от животного.
"Сначала мы заметили, что у него нет явного рта или мышц, что исключало множество вариантов, связанных с животными. Кроме того, внутренний материал не был окружен мембраной или барьером, так что вряд ли это было яйцо", — рассказал изданию Daily Mail зоолог Аллен Коллинз из Национальной систематической лаборатории рыболовства NOAA.
Когда специалисты поместили образец под микроскоп, они увидели волокнистый материал, покрытый слоем стрекательных клеток, называемых "книдоцитами". Это указывало на принадлежность к книдариям, обширной группе, включающей кораллы и морские анемоны.
Дальнейший анализ сузил круг до гексакораллов, а сравнение с образцами гигантской анемоны, найденной в 2021 году, подтвердило идентичность клеток.
Оказалось, что это не остатки яйца и не представитель неизвестного вида. Золотистый шар, напугавший исследователей, — омертвевшая подошва гигантской глубоководной анемоны Relicanthus daphneae, с помощью которой та крепилась к скале.
После того как животное погибло или переместилось на новое место, от него остался всего лишь одинокий "фундамент".
 
 
 
