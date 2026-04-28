Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом, в самолете мог быть "черный нал"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом, в самолете мог находиться "черный нал", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Саудовскую Аравию и оттуда в Азербайджан Зеленский летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц. На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства ("чёрный нал"), а также некое конфиденциальное имущество", - рассказал собеседник агентства.
Зеленский на прошлой неделе совершил турне по Ближнему Востоку. Он посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. Ранее он предложил странам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot.