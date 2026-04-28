Сегодняшнее решение Зеленского вызвало бурную реакцию на Украине - РИА Новости, 28.04.2026
19:35 28.04.2026 (обновлено: 23:10 28.04.2026)
Сегодняшнее решение Зеленского вызвало бурную реакцию на Украине

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X раскритиковала его угрозы санкциями в адрес Израиля.
"Давайте будем честны — Украине отчаянно нужен серьезный урок дипломатии. Будучи почти полностью зависимой от своих партнеров, Украина умудрилась поссориться почти со всеми соседями и ключевыми союзниками. Радикальная риторика, не имеющая ничего общего с настоящей дипломатией, и постоянные оскорбительные нападки на всех <…> в конечном итоге напрямую влияют на ход войны и жизнь людей в стране", — написала она.
Мендель напомнила, как Зеленский лично конфликтовал с экс-министром обороны Великобритании Беном Уолессом, президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, развязывал конфликт с Польшей, а также угрожал бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
"Теперь он ведет личную пиар-атаку на Израиль — и все это в то время, когда его правительство не предоставило никаких подтверждающих документов. В результате Израиль, скорее всего, сократит гуманитарную помощь украинцам", — резюмировала она.

Ранее во вторник глава киевского режима пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
Накануне корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что разгрузка в порту Хайфы судна Panormitis с пшеницей якобы из новых российских регионов может привести к кризису в отношениях между Киевом и Тель-Авивом. Позднее в этот же день МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ему ноты протеста.
В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на претензии Киева, заявив, что подобные обвинения не имеют под собой оснований.
