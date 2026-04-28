Военный врач рассказал, что входит в программу реабилитации бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Комплексная реабилитация раненых участников специальной военной операции включает различные программы восстановления, пластическую хирургию и последующее трудоустройство.

В России действует система абилитации: пациенты обучаются работе на компьютерах, готовятся к новой работе.

По завершении лечебных мероприятий участники СВО трудоустраиваются при участии учреждений Минобороны России и фонда «Защитники Отечества».

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комплексная реабилитация раненых участников специальной военной операции включает различные программы восстановления, пластическую хирургию и последующее трудоустройство, сообщил в интервью РИА Новости начальник НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

"Реабилитация бывает разная - все зависит от специфики полученных травм. В лечебных учреждениях Министерства обороны, в частности у нас, проводится ранняя реабилитация, которая начинается, как только состояние пациента позволяет проводить соответствующие восстановительные мероприятия", - сказал Есипов.

По его словам, в России действует множество программ, которые помогают вернуть пациентов к трудоспособному состоянию и поставить в строй.

"К реабилитации можно отнести и пластическую хирургию, которая позволяет убрать следы от шрамов, ожогов, деформаций, напоминающих пациенту о полученной травме, а также минимизировать контрактуры, чтобы вернуть максимально возможную подвижность суставам", - отметил генерал-майор.

Есипов уточнил, что также в России работает система абилитации: пациенты обучаются работе на компьютерах, готовятся к новой работе, например, в военкоматах.

Он добавил, что в процесс социализации военнослужащих активно вовлечены учреждения Минобороны России и фонд "Защитники Отечества" - по завершении лечебных мероприятий участники СВО трудоустраиваются.