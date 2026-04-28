Военный врач рассказал, что входит в программу реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 28.04.2026
03:52 28.04.2026
Военный врач рассказал, что входит в программу реабилитации бойцов СВО

Врачи во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комплексная реабилитация раненых участников специальной военной операции включает различные программы восстановления, пластическую хирургию и последующее трудоустройство, сообщил в интервью РИА Новости начальник НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.
"Реабилитация бывает разная - все зависит от специфики полученных травм. В лечебных учреждениях Министерства обороны, в частности у нас, проводится ранняя реабилитация, которая начинается, как только состояние пациента позволяет проводить соответствующие восстановительные мероприятия", - сказал Есипов.
Военнослужащий во время реабилитации - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Цивилева рассказала о применении иппотерапии в реабилитации бойцов
23 апреля, 12:18
По его словам, в России действует множество программ, которые помогают вернуть пациентов к трудоспособному состоянию и поставить в строй.
"К реабилитации можно отнести и пластическую хирургию, которая позволяет убрать следы от шрамов, ожогов, деформаций, напоминающих пациенту о полученной травме, а также минимизировать контрактуры, чтобы вернуть максимально возможную подвижность суставам", - отметил генерал-майор.
Есипов уточнил, что также в России работает система абилитации: пациенты обучаются работе на компьютерах, готовятся к новой работе, например, в военкоматах.
Он добавил, что в процесс социализации военнослужащих активно вовлечены учреждения Минобороны России и фонд "Защитники Отечества" - по завершении лечебных мероприятий участники СВО трудоустраиваются.
Кроме того, как рассказал Есипов, бойцам после ампутации помогают с протезированием, а военные с инвалидностью определенной группы могут получить автомобиль для удобства передвижения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Путин рассказал о системе помощи участникам СВО
17 апреля, 11:12
 
