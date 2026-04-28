Ученый из Вены рассказал, как сахар влияет на старение

Краткий пересказ от РИА ИИ Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров сокращает период активной и здоровой жизни, рассказал профессор Эмиэль Воутерс.

Он отметил, что важно контролировать потребление сахаров, придерживаться сбалансированного питания, а не отказываться от сахаров полностью.

Строгие универсальные критерии допустимого потребления сахара сформулировать трудно, но отказ от сладких напитков и быстро усваиваемых сахаров — уже важный шаг.

ВЕНА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Берило. Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров - сладких напитков, конфет, печенья и других подобных продуктов - сокращает период активной и здоровой жизни, рассказал РИА Новости почетный профессор респираторной медицины Маастрихтского университета (Нидерланды), приглашенный профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.

"Важно избегать переизбытка быстро усваиваемых сахаров - сладких напитков, конфет, печенья и подобных продуктов. Речь не о полном отказе, а о контроле потребления. Главное - это сбалансированное питание, а не крайности", - сказал он РИА Новости на полях конференции по теме активного долголетия в университете имени Зигмунда Фрейда Вене , отвечая на вопрос о влиянии потребления сахара на молодость и сохранение здоровья.

По его словам, сахар сам по себе не является абсолютным злом, однако его чрезмерное потребление становится фактором риска как для людей с диабетом, так и для здоровых.

Он подчеркнул, что речь идет не только о рафинированном сахаре, но и в целом о пищевых привычках. Рацион должен включать овощи, фрукты и разнообразные продукты, а не строиться вокруг сладостей и переработанной пищи.

При этом, отвечая на вопрос, какое количество сахара допустимо здоровым людям потреблять без вреда, Воутерс отметил, что сформулировать строгие универсальные критерии трудно.