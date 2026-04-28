Рейтинг@Mail.ru
Ученый из Вены рассказал, как сахар влияет на старение - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 28.04.2026
Ученый из Вены рассказал, как сахар влияет на старение

РИА Новости: Воутерс призвал избегать переизбытка быстро усваиваемых сахаров

© iStock.com / knapeЛожка с сахаром
Ложка с сахаром. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров сокращает период активной и здоровой жизни, рассказал профессор Эмиэль Воутерс.
  • Он отметил, что важно контролировать потребление сахаров, придерживаться сбалансированного питания, а не отказываться от сахаров полностью.
  • Строгие универсальные критерии допустимого потребления сахара сформулировать трудно, но отказ от сладких напитков и быстро усваиваемых сахаров — уже важный шаг.
ВЕНА, 28 апр - РИА Новости, Светлана Берило. Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров - сладких напитков, конфет, печенья и других подобных продуктов - сокращает период активной и здоровой жизни, рассказал РИА Новости почетный профессор респираторной медицины Маастрихтского университета (Нидерланды), приглашенный профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.
"Важно избегать переизбытка быстро усваиваемых сахаров - сладких напитков, конфет, печенья и подобных продуктов. Речь не о полном отказе, а о контроле потребления. Главное - это сбалансированное питание, а не крайности", - сказал он РИА Новости на полях конференции по теме активного долголетия в университете имени Зигмунда Фрейда в Вене, отвечая на вопрос о влиянии потребления сахара на молодость и сохранение здоровья.
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Ученые раскрыли, как каждый может продлить жизнь на несколько лет
17 февраля, 13:35
По его словам, сахар сам по себе не является абсолютным злом, однако его чрезмерное потребление становится фактором риска как для людей с диабетом, так и для здоровых.
Он подчеркнул, что речь идет не только о рафинированном сахаре, но и в целом о пищевых привычках. Рацион должен включать овощи, фрукты и разнообразные продукты, а не строиться вокруг сладостей и переработанной пищи.
При этом, отвечая на вопрос, какое количество сахара допустимо здоровым людям потреблять без вреда, Воутерс отметил, что сформулировать строгие универсальные критерии трудно.
"Но если вы избегаете сладких напитков и быстро усваиваемых сахаров, это уже самый важный шаг. А если у вас сбалансированное питание, включающее разные макронутриенты, то серьезных проблем быть не должно", - пояснил профессор.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России
24 апреля, 12:42
 
ОбществоВенаНидерландыЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала