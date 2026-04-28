Россия будет наращивать ВТС с Индией, заявила Захарова
23:46 28.04.2026 (обновлено: 00:03 29.04.2026)
Захарова: РФ будет наращивать ВТС и разработку вооружения с Индией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия намерена наращивать военно-техническое сотрудничество с Индией.
  • Поставки продукции военного назначения для всех родов индийских войск осуществляются в согласованные сроки.
  • Россия готова к совместной разработке и лицензионному производству современного вооружения с Индией.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия намерена дальше наращивать военно-техническое сотрудничество с Индией и готова к совместной разработке, лицензионному выпуску вооружения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия намерена продолжить наращивание ВТС с Нью-Дели. Поставки продукции военного назначения по широкой номенклатуре для всех родов индийских войск осуществляются во взаимосогласованные сроки", - сказала она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
"Россия готова не только к экспорту готовой продукции военного назначения, но и к реализации перспективных проектов, в том числе в области совместной разработки, лицензионного производства современного вооружения и модернизации различных видов техники", - отметила также дипломат.
