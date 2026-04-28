Захарова рассказала, что нужно для урегулирования на Украине - РИА Новости, 28.04.2026
23:46 28.04.2026 (обновлено: 23:59 28.04.2026)
Захарова рассказала, что нужно для урегулирования на Украине

Захарова: надо признать российскую принадлежность Крыма, Новороссии и Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что для урегулирования украинского кризиса необходимо признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии.
  • Также, по словам Захаровой, нужно восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире и заключить юридически обязывающие договоренности, гарантирующие невозобновление кризиса.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии нужно признать для урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса", - отметила Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost, говоря о урегулировании украинского кризиса.
