Захарова рассказала, что нужно для урегулирования на Украине

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии нужно признать для урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие невозобновление кризиса", - отметила Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost, говоря о урегулировании украинского кризиса.
