Россия поддерживает диалог с США по теме Украины, заявила Захарова

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования на Украине, но крупных ожиданий не строит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что администрация президента США Дональда Трампа во всяком случае готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру ее границ.
"Именно такой подход позволил российскому и американскому лидерам достичь на Аляске взаимопониманий о путях разрешения конфликта, что принято считать "духом Анкориджа", - добавила Захарова.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.