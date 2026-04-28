Россия поддерживает диалог с США по теме Украины, заявила Захарова

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования на Украине, но крупных ожиданий не строит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Стремясь к выработке подлинно компромиссных "развязок" (в украинском урегулировании - ред.), сегодня мы поддерживаем политический диалог с США . Крупных ожиданий не строим", - сказала она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost

Дипломат отметила, что администрация президента США Дональда Трампа во всяком случае готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру ее границ.

"Именно такой подход позволил российскому и американскому лидерам достичь на Аляске взаимопониманий о путях разрешения конфликта, что принято считать "духом Анкориджа", - добавила Захарова.