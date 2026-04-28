Захарова: Россия готова содействовать урегулированию ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия готова оказывать содействие в урегулировании острейшей международной ситуации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Неизменно готовы оказывать содействие в урегулировании данной острейшей международной ситуации", - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost, комментируя конфликт на Ближнем Востоке.
Официальный представитель российского МИД еще раз напомнила, что Россия с самого начала выступала за возвращение конфликта в политико-дипломатическое русло. Кроме того, РФ приветствовала договоренность о прекращении огня и начало ирано-американских переговоров в Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.