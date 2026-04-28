Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Британия и страны ЕС делают все, чтобы не допустить даже намека на скорое урегулирование на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру… Спонсоры (Владимира - ред.) Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение", - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.