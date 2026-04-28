Россия готова к урегулированию на Украине, заявила Захарова

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия готова к урегулированию на Украине, но Киев и Запад не в том положении, чтобы диктовать условия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия всегда была готова к скорейшему разрешению конфликта дипломатическими методами. Но урегулирование не может быть игрой "в одни ворота" за счет интересов нашей страны. Более того, Киев вместе со своими западными спонсорами находится далеко не в том положении, чтобы диктовать нам какие-либо условия", - сказала она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.