Захарова оценила привилегированное положении Индии в отношениях с Россией

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская сторона уверена, что Индия выстраивает отношения с другими странами, в том числе с США, с учетом своего особо привилегированного стратегического партнерства с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.