Захарова оценила привилегированное положении Индии в отношениях с Россией
23:37 28.04.2026 (обновлено: 00:56 29.04.2026)
Захарова оценила привилегированное положении Индии в отношениях с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
  • Мария Захарова заявила, что Индия выстраивает отношения с другими странами с учетом своего привилегированного стратегического партнерства с Россией.
  • По словам Захаровой, индийские партнеры должным образом учитывают фактор стратегического партнерства с Россией при взаимодействии с другими крупными центрами силы, включая США.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская сторона уверена, что Индия выстраивает отношения с другими странами, в том числе с США, с учетом своего особо привилегированного стратегического партнерства с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Индийские друзья при выстраивании взаимодействия с другими крупными центрами силы, включая США, всегда должным образом учитывают фактор своего особо привилегированного стратегического партнерства с Россией", - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию, заявила Захарова
Вчера, 23:35
Также официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва с уважением относится к политики Нью-Дели и считает Индию одним из немногих государств, которое последовательно руководствуется своими национальными интересами, умеет их отстаивать и противостоять посягательствам на суверенитет.
В середине марта заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агарвал заявил, что южноазиатская республика нарастила закупки нефти в России. При этом чиновник подчеркивал, что Дели никогда не зависел от разрешения какой-либо страны на покупку российской нефти.
Песков: Россия хочет наращивать сотрудничество с Индией в сфере энергетики
15 апреля, 19:05
 
