Захарова рассказала, что ее больше всего поразило во время работы в США - РИА Новости, 28.04.2026
19:11 28.04.2026
Захарова рассказала, что ее больше всего поразило во время работы в США

Захарова рассказала, что ее поразил уровень образования населения в США

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова рассказала, что во время работы в США ее больше всего поразил общий уровень образования населения.
  • По ее словам, даже в крупных городах наблюдается незнание географии, химии или физики среди общей массы населения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что во время работы в США ее больше всего поразил общий уровень образования населения.
Дипломат рассказала, что она более 3,5 года работала в российском постпредстве в Нью-Йорке и была глубоко погружена в среду проживания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Меня поразило, повторю, у меня много друзей там, видела их плюсы, на мой взгляд, все-таки добрые люди. Но меня убил просто их образовательный уровень. Убил просто", - рассказала она в ходе встречи со студентами ИСАА МГУ.
При этом она подчеркнула, что в США есть свои выдающиеся люди, есть Силиконовая долина, есть Уолл-стрит, но, по ее словам, не ожидается от общей массы населения "такого незнания географии, химии или физики". Это происходит даже в крупных городах, добавила она.
"Образование является ценностью не только узкой группы людей, а базовой ценностью, к которой нужно стремиться", - резюмировала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
СШАРоссияНью-Йорк (город)Мария Захарова
 
 
