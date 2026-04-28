Захарова рассказала, что ее больше всего поразило во время работы в США

- Мария Захарова рассказала, что во время работы в США ее больше всего поразил общий уровень образования населения.
- По ее словам, даже в крупных городах наблюдается незнание географии, химии или физики среди общей массы населения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что во время работы в США ее больше всего поразил общий уровень образования населения.
Дипломат рассказала, что она более 3,5 года работала в российском постпредстве в Нью-Йорке и была глубоко погружена в среду проживания.
"Меня поразило, повторю, у меня много друзей там, видела их плюсы, на мой взгляд, все-таки добрые люди. Но меня убил просто их образовательный уровень. Убил просто", - рассказала она в ходе встречи со студентами ИСАА МГУ.
При этом она подчеркнула, что в США есть свои выдающиеся люди, есть Силиконовая долина, есть Уолл-стрит, но, по ее словам, не ожидается от общей массы населения "такого незнания географии, химии или физики". Это происходит даже в крупных городах, добавила она.
"Образование является ценностью не только узкой группы людей, а базовой ценностью, к которой нужно стремиться", - резюмировала Захарова.