Захарова рассказала, что делать с каверзными вопросами

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не бывает каверзных вопросов, поскольку каверзными вопросы становятся только тогда, когда спикер не умеет на них отвечать.

"Есть такое понятие - каверзные вопросы. Хотя нет каверзных вопросов. Есть просто вопросы. Они каверзными становятся оттого, что вы не умеете на них отвечать. Вот и все", - сказала Захарова на встрече со студентами ИСАА МГУ имени Ломоносова.