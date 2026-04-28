Захарова рассказала, что делать с каверзными вопросами

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не бывает каверзных вопросов, поскольку каверзными вопросы становятся только тогда, когда спикер не умеет на них отвечать.
Захарова уже более 10 лет является официальным представителем МИД РФ. На этом посту она проводит еженедельные брифинги, в ходе которых отвечает на вопросы журналистов, в том числе иностранных.
"Есть такое понятие - каверзные вопросы. Хотя нет каверзных вопросов. Есть просто вопросы. Они каверзными становятся оттого, что вы не умеете на них отвечать. Вот и все", - сказала Захарова на встрече со студентами ИСАА МГУ имени Ломоносова.