Захарова: ФРГ стоит заняться безопасностью ЕС, а не милитаризацией Киева

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Германии следует углубиться в проблематику общей европейской безопасности, а не вкачивать в милитаризацию Украины последние ресурсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Германии стоит - ред.) не вкачивать в милитаризацию (Украины - ред.) последние ресурсы, не заниматься использованием граждан Украины просто как пушечного мяса и рассматривать как свои… подручные инструменты. А вообще-то углубиться в проблематику, например, (европейской - ред.) безопасности, которая должна быть общей, неделимой и истинной, выхода ЕС, или Западной Европы, из кризиса", - сказала Захарова журналистам, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о территориальных уступках Украины ради вступления в ЕС.
По ее словам, немцы подвергались очередному эксперименту и были втянуты в противостояние с Россией, где Украину используют как оружие.
"Нужно это гражданам Германии? А их просто никто не спрашивал. Сейчас оказывается, что все это привело к обрушению германской промышленности, экономики, науки, бизнеса. Наверное, посмотрели и, как говорится, прослезились", - подчеркнула Захарова.
Канцлер Германии ранее заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. Также Мерц назвал январь 2028 года нереалистичным сроком для вступления Украины в ЕС.