Захарова: ФРГ стоит заняться безопасностью ЕС, а не милитаризацией Киева

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Германии следует углубиться в проблематику общей европейской безопасности, а не вкачивать в милитаризацию Украины последние ресурсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно это гражданам Германии? А их просто никто не спрашивал. Сейчас оказывается, что все это привело к обрушению германской промышленности, экономики, науки, бизнеса. Наверное, посмотрели и, как говорится, прослезились", - подчеркнула Захарова.