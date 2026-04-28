Рейтинг@Mail.ru
Захарова: ФРГ стоит заняться безопасностью ЕС, а не милитаризацией Киева - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 28.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Германии следует сосредоточиться на проблематике общей европейской безопасности.
  • По ее словам, Германия вкачивает ресурсы в милитаризацию Украины и не учитывает интересы своих граждан.
  • Захарова подчеркнула, что курс на противостояние с Россией привел к обрушению германской промышленности, экономики, науки и бизнеса.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Германии следует углубиться в проблематику общей европейской безопасности, а не вкачивать в милитаризацию Украины последние ресурсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Германии стоит - ред.) не вкачивать в милитаризацию (Украины - ред.) последние ресурсы, не заниматься использованием граждан Украины просто как пушечного мяса и рассматривать как свои… подручные инструменты. А вообще-то углубиться в проблематику, например, (европейской - ред.) безопасности, которая должна быть общей, неделимой и истинной, выхода ЕС, или Западной Европы, из кризиса", - сказала Захарова журналистам, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о территориальных уступках Украины ради вступления в ЕС.
По ее словам, немцы подвергались очередному эксперименту и были втянуты в противостояние с Россией, где Украину используют как оружие.
"Нужно это гражданам Германии? А их просто никто не спрашивал. Сейчас оказывается, что все это привело к обрушению германской промышленности, экономики, науки, бизнеса. Наверное, посмотрели и, как говорится, прослезились", - подчеркнула Захарова.
Канцлер Германии ранее заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. Также Мерц назвал январь 2028 года нереалистичным сроком для вступления Украины в ЕС.
В миреУкраинаГерманияРоссияМария ЗахароваФридрих МерцЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала