18:02 28.04.2026
Захарова предостерегла студентов от использования ИИ в научных работах

Захарова: использование ИИ в научных работах может может подпортить репутацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова предостерегла студентов от использования искусственного интеллекта в научных работах.
  • По ее мнению, использование ИИ может подпортить репутацию и привести к публичным скандалам.
  • Она напомнила о скандалах, связанных с научными работами политиков.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила студентов, что использование искусственного интеллекта в научных работах может подпортить репутацию и в дальнейшем привести к публичным скандалам.
"Помните, что вы сейчас уже не только пишете свои биографии, но вы еще формируете на себя компромат. Это не про социальной сети и не про то, что вы там занимаетесь, а про то, что вы пишете в своих работах", - сказала Захарова на встрече со студентами ИСАА МГУ имени Ломоносова.
Дипломат напомнила про большое количество публичных скандалов, "страшнейших скандалов", связанных с научными работами политиков.
"Почему? Потому что либо это списанные, либо заимствованные работы, которые были от разных авторов. Теперь это искусственный интеллект, он вам не в помощь в этом смысле", - добавила Захарова.
