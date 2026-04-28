Захарова предостерегла студентов от использования ИИ в научных работах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила студентов, что использование искусственного интеллекта в научных работах может подпортить репутацию и в дальнейшем привести к публичным скандалам.

"Почему? Потому что либо это списанные, либо заимствованные работы, которые были от разных авторов. Теперь это искусственный интеллект, он вам не в помощь в этом смысле", - добавила Захарова.