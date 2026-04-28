Правила получения и использования загранпаспорта
Коллаж самолет Туризм
04:12 28.04.2026 (обновлено: 04:19 28.04.2026)

Загранпаспорт для туриста: правила получения и запреты при использовании

Пассажир в терминале C московского аэропорта Шереметьево
Оглавление
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Загранпаспорт необходим для выезда за рубеж, получения виз, обучения и работы. В России его выдают со сроком действия на пять и десять лет. Как получить загран, что делать, если потеряли его в другой стране, и какие правила соблюдать, чтобы избежать преждевременной замены документа, — в материале РИА Новости.

Как получить

Подать заявление на загранпаспорт можно через "Госуслуги" или в МФЦ.
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ
В первом случае надо авторизоваться на портале, указать тип документа, заполнить анкету (необходимо вписать личные данные, сведения о работе за последние десять лет и информацию о воинской обязанности), загрузить электронную фотографию и отправить. После проверки сведений гражданина пригласят в подразделение МВД с оригиналами документов и оплаченной госпошлиной. Там же нужно пройти биометрию.
Имеющим постоянную регистрацию лучше обращаться в подразделение по месту жительства, советуют в АТОР. Остальным — по месту фактического проживания. Обычно госорганы готовят загранпаспорт в течение месяца. Если заявитель обратился за документом не в своем регионе или имеет допуск к гостайне, срок может вырасти до трех месяцев.
Российские паспорта и посадочный талон в руках у пассажира
Для оформления через МФЦ нужно записаться на прием через сайт центра или по телефону, подготовить документы, оплатить госпошлину, написать заявление. Сотрудник МФЦ выдаст расписку о приеме бумаг. Информация о готовности придет на телефон и портал "Госуслуги". Получают документ лично.
Важно заранее выяснить, есть ли в МФЦ оборудование для проведения биометрии.

Размер госпошлины

Величина госпошлины за оформление загранпаспорта зависит от его вида и возраста получателя.
Женщина в аэропорту Домодедово
Документ старого образца — пятилетний — обойдется гражданам старше 14 лет в две тысячи рублей. За детей младше указанного возраста пошлина — тысяча рублей.
Биометрический паспорт, который действителен десять лет, дороже. До 14 лет — три тысячи рублей, старше — шесть тысяч.
Оплатить пошлину можно на "Госуслугах", в терминале МФЦ или в банке офлайн.

Потеря документа

Если загран потерян на территории России, гражданин должен обратиться в МВД с заявлением и объявить документ недействительным. При визите в ведомство понадобится внутренний паспорт.
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Если утерян загранпаспорт ребенка, нужно принести свидетельство о рождении, его паспорт (если подростку больше 14 лет) и родительский.
В заявлении необходимо указать место и обстоятельства утери документа. Одновременно можно приступить к оформлению нового заграна.
Если загранпаспорт потеряли за рубежом, нужно обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение России в стране нахождения. Дипломаты выдадут временное удостоверение личности, которое дает право на возвращение на родину. Уже дома этот документ надо сдать в подразделение МВД и подать заявление на оформление загранпаспорта.

Просроченный паспорт

Поехать за границу с загранпаспортом, срок действия которого истекает до предполагаемой даты возвращения в Россию, нельзя — документ должен оставаться действующим на момент возвращения. За этим следит и погранслужба.
Заграничные паспорта
Но если все же паспорт просрочен, нужно обратиться в консульство России в стране прибывания. Там выдадут свидетельство на въезд. Порядок действий дальше — как при утере документа за границей. Штраф за просрочку паспорта не предусмотрен.

Как получить загранпаспорт за границей

Нужно подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение России. На подачу документов стоит предварительно записаться. Сроки получения загранпаспорта могут различаться в зависимости от страны и работы дипломатической почты.

Что нельзя делать с загранпаспортом

Неправильное обращение с загранпаспортом может стать причиной отказа при пересечении границы.
Пассажиры у стоек регистрации в терминале С аэропорта Шереметьево
Сгибать документ нельзя. Внутри биометрического паспорта расположен тонкий чип с персональными данными. При сгибании микросхема может быть повреждена, тогда на паспортном контроле документ считать будет невозможно, придется его менять.
Рисунки и отметки запрещены. Посторонние отметки — надписи, рисунки, автограф, детский рисунок, даже сувенирные штампы на странице паспорта превращают его в недействительный.
Бережем от еды и огня. Страницы паспорта должны быть целые, неповрежденные, особенно те, которые содержат информацию о владельце или пограничные штампы. Документ нужно беречь от жирных пятен, кофейных разводов.
Ремонт исключен. Отреставрировать порванную страницу скотчем — гарантия похода за новым паспортом. Проверяющие защитные признаки сканеры не смогут считать такой документ.
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Вырвать испорченную страницу нельзя, они все пронумерованы. Запрещено стирать штампы ластиком или химическими средствами.
Самостоятельно вносить правки в информацию в паспорте нельзя. Даже если есть ошибка, например, в дате рождения, выход — замена документа.
Пограничник не примет у туриста испорченный документ, даже если срок его действия не истек. Визы в недействительном паспорте не позволят въехать в страну, их придется получать заново.
Еще важно: эксперты не советуют выкладывать в интернет фотографию паспорта или визы. Злоумышленники могут использовать реквизиты для организации фишинга или мошеннических операций.
