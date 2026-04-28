Объемы производства ягод увеличились в Московской области - РИА Новости, 28.04.2026
17:30 28.04.2026 (обновлено: 17:36 28.04.2026)
Объемы производства ягод увеличились в Московской области

Объемы производства ягод выросли в Московской области за три года

© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объемы производства ягод в Московской области увеличились за три года с 1 931 до 2 250 тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Динамика развития отрасли в Подмосковье демонстрирует стабильный рост. Площади ягодников увеличились с 412 гектаров в 2023 году до 553 гектаров в 2026 году, а территории в плодоносящем возрасте – с 294 гектаров до 420 гектаров за тот же период.
Расширяются и возможности для реализации продукции. Торговые сети ищут местных поставщиков, а рестораны и кафе закупают ягоды, формируя источник спроса. Кроме того, фермы могут получать дополнительный доход от агротуризма.
Благодаря современным технологиям аграрии почти не зависят от сезона. В теплицах и тоннелях урожай собирают с мая до начала зимы, а в комплексах с климат-контролем применяют особые методы выращивания.
В Московской области доступен ряд мер поддержки для тех, кто развивает ягодное направление. В их числе – субсидия на производство продукции плодово-ягодных насаждений с возмещением до 95% затрат, льготное кредитование на строительство тепличных комплексов и приобретение техники и оборудования, гранты и субсидии на развитие семейных ферм с возмещением затрат до 60%, а также гранты "Агростартап" для крестьянских хозяйств, зарегистрированных на сельской территории региона. Размер таких грантов составляет от 3 до 5 миллионов рублей и может покрыть до 90% затрат по проекту создания или развития хозяйства.
В Подмосковье выращивают клубнику, малину, голубику, черную и красную смородину, вишню, крыжовник.
 
