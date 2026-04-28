Мишустин рассказал, сколько бюджетных мест выделяется в вузах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 600 тысяч бюджетных мест выделяется в российских вузах ежегодно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В университетах формируем условия, чтобы их выпускники были специалистами с навыками критического мышления, умением обращаться с информацией, вести научный поиск и действовать в команде. Каждый год в вузах у нас в стране выделяется более 600 тысяч бюджетных, то есть бесплатных, мест", - сказал Мишустин в ходе открытия.
Глава правительства уточнил, что при этом делается ставка на то, чтобы университеты, прежде всего региональные, были задействованы в решении задач научно-технологического и социально-экономического развития страны. А выпускники становились бы более конкурентоспособными на рынке труда.
"Все это также с привлечением действующих компаний и корпораций. Их руководители сами отмечают, что практическая подготовка студентов на профильных предприятиях - это приоритетная форма взаимодействия образовательных учреждений и работодателей", - подчеркнул Мишустин.