Мишустин рассказал, сколько бюджетных мест выделяется в вузах

13:33 28.04.2026 (обновлено: 14:49 28.04.2026)
Мишустин: более 600 тысяч бюджетных мест выделяется в российских вузах ежегодно

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 600 тысяч бюджетных мест выделяется в российских вузах ежегодно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"В университетах формируем условия, чтобы их выпускники были специалистами с навыками критического мышления, умением обращаться с информацией, вести научный поиск и действовать в команде. Каждый год в вузах у нас в стране выделяется более 600 тысяч бюджетных, то есть бесплатных, мест", - сказал Мишустин в ходе открытия.
Глава правительства уточнил, что при этом делается ставка на то, чтобы университеты, прежде всего региональные, были задействованы в решении задач научно-технологического и социально-экономического развития страны. А выпускники становились бы более конкурентоспособными на рынке труда.
"Все это также с привлечением действующих компаний и корпораций. Их руководители сами отмечают, что практическая подготовка студентов на профильных предприятиях - это приоритетная форма взаимодействия образовательных учреждений и работодателей", - подчеркнул Мишустин.
