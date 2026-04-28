В ЛНР дрон ВСУ атаковал помещение территориальной избирательной комиссии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Помещение территориальной избирательной комиссии (ТИК) в ЛНР было разрушено в результате атаки БПЛА, системный администратор ТИК в больнице с легкий ранением, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
"Сегодня в результате атаки БПЛА было разрушено помещение ТИК Марковского района (ЛНР). Системный администратор территориальной комиссии в больнице с легким ранением", - сообщили в канале ЦИК России на платформе "Макс".
В Центризбиркоме отметили, что здание муниципальной администрации было атаковано трижды и есть угроза повторных прилетов.