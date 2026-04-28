ВСУ ударили по районной больнице в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице в Запорожской области, повреждены окна, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Очередная атака БПЛА на медицинские учреждения региона. Минувшей ночью нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице. В результате атаки повреждены окна в здании поликлиники", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, среди медицинских работников и пациентов пострадавших нет.