ВСУ ударили по районной больнице в Запорожской области - РИА Новости, 28.04.2026
16:36 28.04.2026
ВСУ ударили по районной больнице в Запорожской области

Минздрав: ВСУ ударили по районной больнице в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице в Запорожской области.
  • В результате атаки повреждены окна в здании поликлиники, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице в Запорожской области, повреждены окна, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Очередная атака БПЛА на медицинские учреждения региона. Минувшей ночью нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице. В результате атаки повреждены окна в здании поликлиники", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, среди медицинских работников и пациентов пострадавших нет.
Последствия атаки украинских беспилотников в Туапсе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Песков: целью ВСУ в Туапсе стали хранилища с экспортной нефтью
Вчера, 14:18
 
