ВСУ атаковали здание сельского совета в Меловатке в ЛНР

- ВСУ атаковали здание сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа в ЛНР.
- В результате удара по зданию сельского совета никто не пострадал.
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию сельского совета в Меловатке ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Ранее он сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА по администрации Марковского округа в ЛНР ранения получили 18 человек.
По его словам, следователи СУСК России по ЛНР фиксируют последствия атаки.
"Преступный киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо. Целенаправленные удары по мирным людям - это настоящий террор", - подчеркнул Пасечник.
22 июня 2022, 17:18