14:26 28.04.2026
В МИД России рассказали, что ждет боевиков ВСУ за расстрел мирных жителей

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боевикам ВСУ, расстреливавшим мирных жителей, грозит пожизненное лишение свободы, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об отрядах, действующих на территории Украины, задача которых состоит в убийстве мирных жителей.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
На Украине действуют отряды с задачей убивать исключительно мирных жителей
27 апреля, 21:49
"Это все решает суд, да, но эти статьи предусматривают, - вот такого рода действия - они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказал посол "Газете.Ru".
Он отметил, что подобные зачистки, в частности, проходили на территориях Селидово и Авдеевки.
"Ситуативно сформированы карательные подразделения, которые производили зачистки на территориях, которые оставляли украинские формирования. Это Селидово, наиболее известное. Аналогичные действия были в Авдеевке, еще на ряде территорий, где мы фиксировали показания местных жителей, которые рассказывали именно об этом", - рассказал дипломат.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Выяснение числа жертв ВСУ в Селидово может занять годы, заявил Мирошник
29 марта, 06:08
Расстрелы мирных жителей формированиями Украины, напомнил Мирошник, караются не только международным правом, но и российским законодательством, "поскольку убийства мирных граждан боевиками ВСУ происходят на территории под юрисдикцией России".
"Важно было зачистить всю территорию от людей, вне зависимости от того, что все они были гражданами Украины. Это есть военное преступление, это тяжкое военное преступление, оно относится к прямому нарушению норм и принципов международного гуманитарного права, Женевских конвенций", - подчеркнул дипломат.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В СК рассказали о расследовании преступлений украинских военных и наемников
14 апреля, 07:27
 
