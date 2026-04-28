МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боевикам ВСУ, расстреливавшим мирных жителей, грозит пожизненное лишение свободы, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об отрядах, действующих на территории Украины, задача которых состоит в убийстве мирных жителей.
"Это все решает суд, да, но эти статьи предусматривают, - вот такого рода действия - они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказал посол "Газете.Ru".
"Ситуативно сформированы карательные подразделения, которые производили зачистки на территориях, которые оставляли украинские формирования. Это Селидово, наиболее известное. Аналогичные действия были в Авдеевке, еще на ряде территорий, где мы фиксировали показания местных жителей, которые рассказывали именно об этом", - рассказал дипломат.
"Важно было зачистить всю территорию от людей, вне зависимости от того, что все они были гражданами Украины. Это есть военное преступление, это тяжкое военное преступление, оно относится к прямому нарушению норм и принципов международного гуманитарного права, Женевских конвенций", - подчеркнул дипломат.