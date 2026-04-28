ВСУ за сутки атаковали 22 населенных пункта в Херсонской области
13:02 28.04.2026
ВСУ за сутки атаковали 22 населенных пункта в Херсонской области

  • ВСУ атаковали 22 населенных пункта в Херсонской области за сутки.
  • Повреждены два дома: частный жилой дом в Великой Кардашинке и неэксплуатируемый дом в Гладковке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Более 20 населенных пунктов Херсонской области атакованы ВСУ за сутки, повреждены два дома, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Атакам беспилотников подверглись 22 населенных пункта: Алешки, Балтазаровка, Великая Кардашинка, Великая Лепетиха, Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Днепряны, Заводовка, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинка, Князе-Григорьевка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Збурьевка, Обрывка, Пролетарка, Раденск, Старая Збурьевка, Янтарь" , - написал Сальдо в своем канале в "Макс".
Губернатор уточнил, что в результате ударов БПЛА повреждены частный жилой дом в Великой Кардашинке и неэксплуатируемый дом в Гладковке. Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 48 снарядов по восьми населенным пунктам, включая Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Заводовку, Песчановку, Пролетарку, Каиры, Кардашинку.
