Суд приговорил двух пособников удара ВСУ по ВС России к 26 годам колонии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
10:27 28.04.2026 (обновлено: 10:45 28.04.2026)

Суд приговорил двух пособников удара ВСУ по ВС России к 26 годам колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глущенко Дениса Станиславовича и Малышева Александра Вячеславовича приговорили к 26 годам колонии за участие в нанесении ракетно-бомбового удара ВСУ по российским военнослужащим.
  • В 2022 году они установили контакт с украинской разведкой, а в 2023 году собрали информацию о дислокации российских войск для последующего нанесения удара ВСУ.
  • Приговор может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глущенко Денис Станиславович и Малышев Александр Вячеславович приговорены к 26 годам колонии за участие в нанесение ракетно-бомбового удара ВСУ по российским военнослужащим, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Глущенко Д.С. - 26 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме; Малышеву А.В. - 26 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году они установили контакт с украинской разведкой, а в 2023 собрали информацию о дислокации российских войск для последующего нанесения удара ВСУ, приведшего к разрушению и повреждениям зданий.
Добавляется, что приговор может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
