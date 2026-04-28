17:44 28.04.2026
ИКИ РАН: на Солнце произошли три сильные вспышки подряд

CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Солнце произошли три сильные вспышки класса М.
  • Они были зафиксированы в 15:23, 16:53 и 17:07 по московскому времени.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце во второй половине дня во вторник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно представленной на сайте Лаборатории информации, вспышки были зафиксированы в 15.23, 16.53 и 17.07 мск. Им присвоены баллы М1.03, М1.58 и М1.11. До этого с полуночи 28 апреля произошли 12 обычных вспышек класса С.
Накануне на Солнце произошли 16 обычных и две сильные вспышки.
