Волонтеры в Таиланде разыскивают пропавшего в декабре россиянина

БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Волонтеры в Таиланде разыскивают сорокадвухлетнего россиянина Георгия (Егора) Новикова, уроженца Хакасии, прожившего в Паттайе 12 лет и переставшего выходить на связь с родными в декабре прошлого года, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.

"К нам обратилась на прошлой неделе мама Георгия, и мы сразу разместили пост о его исчезновении. В последний раз сын звонил ей 12 декабря 2025 года, с тех пор контакт прервался. Георгий приехал в Таиланд 12 лет назад. Он очень замкнутый человек, звонивший регулярно, но даже матери мало рассказывавший о себе. Его мама знает, что раньше, около 10 лет назад, сын жил в районе Пратамнак вместе с тайской девушкой, но не знает, живет ли он в этом районе до сих пор, и никогда не знала, чем сын занимается, работает ли, и где работает", - сказала Шерстобоева.

На первый пост о поисках Георгия Новикова с описанием его внешности и фотографиями, полученными от его мамы, никто до сих пор не откликнулся, рассказала собеседница агентства. А через день после начала поисков волонтеры узнали, что в Новосибирске скончался брат-близнец Георгия - Кирилл Новиков.

"Мама Георгия позвонила мне и сообщила, что только что узнала о смерти своего второго сына, Кирилла, брата-близнеца Георгия. Он умер в своей квартире в Новосибирске. Она сказала – умоляю вас, найдите мне хотя бы этого сына. Второй только что умер. Одного сына я уже потеряла. Если вы не найдете Георгия, я умру", - рассказала волонтер.

У волонтеров пока нет копии паспорта или других документов Георгия, сказала она. "Мы обратились к россиянам в Паттайе и к местным риэлторам через паблик "Паттайя от А до Я" и другие ресурсы, надеемся, что у кого-то могла сохраниться копия паспорта, если Георгий снимал у него жилье", - рассказала Шерстобоева.