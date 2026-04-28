"Умерла во сне". Новый поворот в деле о гибели волонтера в Омске - РИА Новости, 28.04.2026
08:00 28.04.2026 (обновлено: 08:02 28.04.2026)

"Умерла во сне". Новый поворот в деле о гибели волонтера в Омске

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Спасала больных и бездомных животных, помогала бойцам СВО — в Омске простились с 35-летней Валерией Беловой, умершей спустя месяц после нападения. Зоозащитницу тогда избили и натравили бойцовскую собаку. Обидчиков не задержали. Делом тем временем заинтересовались в СК. В обстоятельствах конфликта разбиралось РИА Новости.

"Могли, но не хотели"

Днем 25 марта Валерия выгуливала собак. Проходила мимо детской площадки у дома по улице 21-й Амурской, говорила по телефону, как вдруг ее окликнули. Все, что происходило дальше, попало на камеры видеонаблюдения: к Валерии подошли двое мужчин со стаффордширским терьером, повалили девушку на землю, один — 23-летний владелец собаки — начал ее пинать, а затем натравил пса.
Происходящее также снимали очевидцы из окон дома. Кричали, но нападавшие никак не реагировали, пока не вмешались прохожие. После чего двое с терьером просто ушли как ни в чем не бывало.
Избиение продолжалось около трех минут, с места происшествия Валерию увезли на скорой. В комментарии местным журналистам она сообщила, что терьер вцепился ей в руку, продемонстрировала кровоподтеки. Кроме того, предоставила выписку из больницы, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Спустя почти месяц Белова в видеообращении сообщила, что это нападение — не случайность. "Расцениваю это как акт мести. Я была свидетелем, как эта собака нападала на женщину в вечернее время, помогала ей отбиться. И вызывала по этому поводу полицию. Видимо, так он решил мне отомстить, — рассказывала Валерия. — Тринадцатого апреля он вновь в состоянии алкогольного опьянения с бутылкой в руках на меня напал, когда я пошла вечером в магазин, натравил на меня собаку, орал, что ему "все можно" и "ничего не будет".
Также Валерия сказала, что уже не раз заявляла на владельца терьера в полицию, однако там "не видели состава преступления". "Как минимум его можно было закрыть по статье за хулиганство за то, что он демонстрировал свое "достоинство" мамочкам с колясками во дворе! — возмущалась Белова. — Могли, но не хотели".
"Тянем до последнего"

У Беловой было пять собак, из-за чего она и отказалась от госпитализации. "Ходила на обследования по врачам, не раз вызывала скорую. Ее капали в больнице, и она уходила обратно домой. Никому не доверяла собак. Иногда соседка помогала, гуляла с ними и кормила, иногда друг приезжал", — рассказывает агентству ее подруга Елена.
Валерия жаловалась близким на ухудшение состояния. Зоозащитницы не стало 23 апреля, об этом сообщила в ее соцсетях мать : "Не успела моя доченька пристроить собак, умерла как ангел, во сне..."
Елена уточняет, что проблем с переустройством животных не было. "Конечно, она искала возможность временно передать собак в надежные руки. Я ей сказала: как только ляжешь, всех разберем. И приют вызвался помочь. Она сама повторяла, что пора ложиться в больницу, а то все хуже. Но, как часто бывает, мы тянем до последнего в надежде, что все пройдет. Со дня на день и муж ее с вахты должен был вернуться. Так и не дождалась", — говорит Елена. И добавляет, что 23 апреля друзья собирались забирать собак: "Ехали к ней и даже не думали, что она уснула навсегда…"
Валерия, по словам Елены, никогда не жаловалась на здоровье, занималась танцами, увлекалась бегом. Все свободное время посвящала спасению безнадзорных животных. "Она была общественным инспектором, удостоверение получила в прошлом году. Принимала активное участие в помощи бойцам СВО — помогала лекарствами, поддерживала сборы на квадроциклы для вывоза раненых, отправляла посылки", — перечисляет Елена.
Волонтеры, которые вместе с Валерией работали с животными, называют девушку очень отзывчивой и неравнодушной.
«

"Как только видела посты с просьбой о помощи собакам, тут же спешила на подмогу. Спасла немало животных. Пятерых оставила у себя, в том числе спинальницу Белку", — рассказывает Алина, волонтер движения "Мы тебя нашли". — Мужчина, который на нее напал, живет по соседству, конфликтный, неоднократно ругался с другими. Часто гуляет с бойцовской собакой без намордника на детской площадке, что недопустимо".

Уголовное дело

Близкие возмущены, что обидчики Валерии на свободе. В комментарии РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков сообщил, что после случившегося 25 марта Белова обратилась в полицию, сотрудники нашли и опросили всех участников конфликта и очевидцев. Четырнадцатого апреля возбудили дело по части второй статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
"Ей выдали направление на прохождение судебно-медицинского осмотра, результаты она так и не предоставила", — говорит Алексей. И объясняет, почему обидчики на свободе: "Данные экспертизы необходимы, чтобы установить процессуальный статус, а затем соответственно избрать меру пресечения".
Делом вместе с тем заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета — в СК по Омской области проводится проверка. "Кроме того, инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК", — добавляют в ведомстве.
Волонтеры и близкие Валерии опасаются повторных нападений и надеются на справедливость. Прощание с Беловой состоялось 27 апреля. Ее собаки на передержке: Белку взяли на попечение волонтеры частного приюта, для остальных животных активисты ищут новых хозяев.
 
