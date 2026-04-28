В Вологодской области закрыли все "наливайки" и вейпшопы в жилых домах

"Однако на этом работа не заканчивается. Ведем ее в постоянном режиме. Продолжаем контролировать ситуацию, проводить мониторинг рынка, своевременно принимать меры реагирования по отношению к попыткам нарушения законов и сложившейся практики", — заключил Филимонов.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 08:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.