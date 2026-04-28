В Вологодской области закрыли все "наливайки" и вейпшопы в жилых домах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о закрытии в регионе всех торгующих алкоголем заведений общепита в жилых домах и точек продажи вейпов.
Ранее Филимонов сообщал, что все 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе. В марте губернатор заявил о планах также ликвидировать все "наливайки" и точки продажи вейпов к 1 мая.
"Вслед за алкомаркетами на Вологодчине ликвидированы все "наливайки" и все точки продажи вейпов", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
Как пояснил Филимонов, к 1 мая в Вологодской области закрыли более 125 "наливаек" и 316 точек продажи вейпов.
"Однако на этом работа не заканчивается. Ведем ее в постоянном режиме. Продолжаем контролировать ситуацию, проводить мониторинг рынка, своевременно принимать меры реагирования по отношению к попыткам нарушения законов и сложившейся практики", — заключил Филимонов.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 08:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
