Володин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.
- Он отметил, что врачи, фельдшеры, медицинские сестры делают все, чтобы сберечь здоровье и жизни людей.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, отметив, что врачи, фельдшеры и медицинские сестры делают все, чтобы сберечь здоровье и жизни людей.
Он поблагодарил работников скорой медицинской помощи за их труд, верность призванию, ответственность и компетентность, а также пожелал им успехов и всего самого доброго.
Двадцать восьмого апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Он был установлен постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года. До этого праздник имел неофициальный статус.
Именно 28 апреля (по старому стилю) 1898 года в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских домах появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.