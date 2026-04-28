Волочкова рассказала, как начался ее путь прима-балерины - РИА Новости, 28.04.2026
04:22 28.04.2026
Волочкова рассказала, как начался ее путь прима-балерины

РИА Новости: путь Волочковой как прима-балерины начался благодаря незнакомцу

© РИА Новости / Виталий БелоусовБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Волочкова рассказала, что в юности у ее семьи не было денег на поездку на балетный конкурс.
  • Когда мать Волочковой просила скидку для артистов балета в кассах "Аэрофлота", незнакомый мужчина помог с покупкой билетов.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала о том, как в юности не могла поехать на конкурс из-за отсутствия денег, однако ее мать встретила незнакомца, который, услышав об этой проблеме, решил помочь будущей прима-балерине.
"У нас даже денег не было на то, чтобы поехать туда (на балетный конкурс - ред.). Я сказала, что все равно поеду, мне была нужна эта золотая медаль. Мама пошла в кассы "Аэрофлота" в Питере и просила скидку для артистов балета, объясняла, что дочь едет на конкурс, ей важно выиграть. Это услышал мужчина и сказал: "Простите, вам не на что дочку отправить на конкурс? Вы с таким энтузиазмом рассказываете", - рассказала прима-балерина, вспоминая начало своего пути.
По словам Волочковой, ее мать объяснила мужчине, что денег на поездку не хватает, но целью юной балерины является не участие в конкурсе, а победа, и тот решил помочь.
"Может быть, после этот человек узнал, что я - та самая Анастасия Волочкова, но он не объявлялся", - заключила она.
Анастасия Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде. Ее отец Юрий Волочков - тренер по легкой атлетике, был чемпионом Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису (1983). Мать Тамара Антонова - гид-экскурсовод. Уже в пять лет Волочкова решила, что станет балериной, когда мама отвела ее на спектакль "Щелкунчик" в Мариинский театр.
За время своей творческой карьеры балерина исполнила ведущие партии в Мариинском и Большом театрах, стала лауреатом международных конкурсов. В 2002 году была удостоена звания заслуженной артистки России.
