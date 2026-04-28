Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Тулицу" в "Финале шести"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло тульскую "Тулицу" в первом матче группового этапа "Финала шести" женского Кубка России по волейболу, который проходит в Москве.

Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.