18:03 28.04.2026
Волейболистки "Корабелки" обыграли "Уралочку-НТМК" в "Финале шести" КР

  Петербургская «Корабелка» обыграла екатеринбургскую «Уралочку-НТМК» в матче групповой стадии «Финала шести» Кубка России по волейболу среди женских команд.
  Встреча группы A завершилась со счетом 3-1 в пользу «Корабелки».
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Петербургская "Корабелка" обыграла екатеринбургскую "Уралочку-НТМК" в матче групповой стадии "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.
Встреча группы A завершилась со счетом 3-1 (25:23, 25:19, 18:25, 27:25) в пользу "Корабелки".
"Уралочка-НТМК" 29 апреля сыграет с казанским "Динамо", а на следующий день соперником казанских волейболисток станет "Корабелка".
Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.
ВолейболСпортМоскваКорабелкаУралочка-НТМКДинамо (Москва)Кубок России по волейболу среди женщин
 
