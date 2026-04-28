VK Fest в Сириусе пройдет в 2027 году

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Организаторы и администрация федеральной территории Сириус приняли решение о переносе VK Fest на следующий год.
Купленные билеты на фестиваль в Сириусе будут действительны в 2027 году. Чтобы воспользоваться билетами в следующем году, просто сохраните их.
VK Fest 2026 пройдёт в четырёх городах страны: 7 июня в Казани, 4–5 июля в Санкт-Петербурге, 18–19 июля в Москве. Новый город проведения VK Fest 2026 будет объявлен в ближайшее время.
Для возврата билетов заполните, пожалуйста, заявку на сайте.