На Камчатке предотвратили попытку киевских спецслужб завербовать школьника

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр – РИА Новости. УФСБ России по Камчатскому краю предотвратило попытку украинских спецслужб вовлечь в противоправную деятельность 12-летнего подростка, которого мошенники шантажировали после перевода денег на читы для компьютерной игры, сообщило ведомство.

По данным УФСБ, подросток перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры. После этого в мессенджере Telegram ему пришли сообщения о том, что его средства якобы направили на поддержку украинских военных. Затем мошенник начал шантажировать ребенка — угрожал обращением в российские правоохранительные органы, а за молчание потребовал больше двух тысяч рублей.