На Камчатке предотвратили попытку киевских спецслужб завербовать школьника
09:31 28.04.2026
На Камчатке предотвратили попытку киевских спецслужб завербовать школьника

УФСБ на Камчатке предотвратило вербовку 12-летнего подростка через читы для игры

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке предотвратили попытку украинских спецслужб вовлечь в противоправную деятельность 12-летнего подростка.
  • Подросток перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры, после чего его шантажировали, утверждая, что средства направлены на поддержку украинских военных.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр – РИА Новости. УФСБ России по Камчатскому краю предотвратило попытку украинских спецслужб вовлечь в противоправную деятельность 12-летнего подростка, которого мошенники шантажировали после перевода денег на читы для компьютерной игры, сообщило ведомство.
По данным УФСБ, подросток перевел деньги на покупку читов для компьютерной игры. После этого в мессенджере Telegram ему пришли сообщения о том, что его средства якобы направили на поддержку украинских военных. Затем мошенник начал шантажировать ребенка — угрожал обращением в российские правоохранительные органы, а за молчание потребовал больше двух тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что родители подростка вовремя обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.
«
"В апреле 2026 года предотвращена попытка вовлечь в незаконную деятельность 12-летнего школьника", — говорится в сообщении.
Украинские спецслужбы, отметили в ведомстве, продолжают активно искать в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и попытки вовлечь подростков фиксируются в том числе на Камчатке. УФСБ призывает родителей обратить внимание на это.
Версия 2023.1 Beta
