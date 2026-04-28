Поиски Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, возобновят в мае

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся не ранее 20 мая, заявил инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин.
"Сейчас в лесу и на горе — зима зимой, сугробы по колено. Полностью снег сойдет не раньше начала июня. А в отдельных местах он и до конца месяца не растает. Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу" - рассказал Ногин aif.ru.
По словам инспектора, в поисках планируют участвовать Госохотнадзор, а также охотники из близлежащих районов. Ногин отметил, что на данный момент поиски будут бессмысленны и крайне небезопасны.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.