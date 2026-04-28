Рейтинг@Mail.ru
Поиски Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, возобновят в мае
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 28.04.2026
Поиски Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, возобновят в мае

Госохотнадзор: поиски пропавших Усольцевых могут возобновить 20 мая

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся не ранее 20 мая.
  • Сейчас условия в лесу и на горе неблагоприятны для поисков из-за снега.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся не ранее 20 мая, заявил инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин.
"Сейчас в лесу и на горе — зима зимой, сугробы по колено. Полностью снег сойдет не раньше начала июня. А в отдельных местах он и до конца месяца не растает. Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу" - рассказал Ногин aif.ru.
По словам инспектора, в поисках планируют участвовать Госохотнадзор, а также охотники из близлежащих районов. Ногин отметил, что на данный момент поиски будут бессмысленны и крайне небезопасны.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Красноярский крайУярский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала