Мишустин: правительство создает условия для адаптации ветеранов СВО

13:09 28.04.2026 (обновлено: 13:47 28.04.2026)
Мишустин: правительство создает условия адаптации ветеранов СВО к обычной жизни

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство создает условия для адаптации ветеранов СВО к гражданской жизни, заявил Михаил Мишустин.
  • Он отметил, что им оказывается помощь в построении нового карьерного пути, включая преференции при поступлении в учебные заведения и возможность бесплатного переобучения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин создает условия, чтобы ветераны СВО могли адаптироваться к гражданский жизни, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Мишустин рассказал о расширении мер поддержки участников СВО
13 марта, 11:17
"Не могу не сказать сегодня о тех, кто отстаивает интересы нашей страны на передовой – в зоне специальной военной операции. Для них и их близких правительство по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) предусмотрело целый комплекс мер поддержки, формируем и условия, чтобы по возвращении с фронта, наши защитники как можно быстрее могли адаптироваться к гражданской жизни", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что помимо гарантированной законодательством возможности продолжать работу на прежнем месте, ветеранам СВО оказывается помощь в построении нового карьерного пути.
"Есть преференции при поступлении в колледжи, вузы. При желании можно бесплатно сейчас пройти профориентацию и переобучение, воспользовавшись услугами кадровых центров "Работа в России", - подчеркнул Мишустин.
Как отметил глава правительства, ветеранам СВО доступны разные специальности: инженеры, эксперты по нейросетям, программисты, инструкторы и многие другие.
Мишустин обратил внимание, что боевой опыт участников спецоперации иногда также востребован. В качестве примера он пример 24-летнего Сергея Киселенкова из Калуги, который после возвращения из зоны СВО переобучился на оператора беспилотников и работает в компании, которая их производит.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В Госдуме предложили расширить программы профпереобучения ветеранов СВО
23 апреля, 05:46
 
