Мишустин: правительство создает условия для адаптации ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство создает условия для адаптации ветеранов СВО к гражданской жизни, заявил Михаил Мишустин.
- Он отметил, что им оказывается помощь в построении нового карьерного пути, включая преференции при поступлении в учебные заведения и возможность бесплатного переобучения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кабмин создает условия, чтобы ветераны СВО могли адаптироваться к гражданский жизни, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Не могу не сказать сегодня о тех, кто отстаивает интересы нашей страны на передовой – в зоне специальной военной операции. Для них и их близких правительство по поручению президента (России Владимира Путина - ред.) предусмотрело целый комплекс мер поддержки, формируем и условия, чтобы по возвращении с фронта, наши защитники как можно быстрее могли адаптироваться к гражданской жизни", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что помимо гарантированной законодательством возможности продолжать работу на прежнем месте, ветеранам СВО оказывается помощь в построении нового карьерного пути.
"Есть преференции при поступлении в колледжи, вузы. При желании можно бесплатно сейчас пройти профориентацию и переобучение, воспользовавшись услугами кадровых центров "Работа в России", - подчеркнул Мишустин.
Как отметил глава правительства, ветеранам СВО доступны разные специальности: инженеры, эксперты по нейросетям, программисты, инструкторы и многие другие.
Мишустин обратил внимание, что боевой опыт участников спецоперации иногда также востребован. В качестве примера он пример 24-летнего Сергея Киселенкова из Калуги, который после возвращения из зоны СВО переобучился на оператора беспилотников и работает в компании, которая их производит.