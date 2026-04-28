Почему ФБР так долго охотилось за преступником Унабомбером

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Спустя 30 лет после поимки история Теодора Качинского по-прежнему будоражит умы. Вундеркинд, выпускник Гарварда, доктор математических наук предпочел жизнь отшельника-террориста. Перед смертью в федеральной тюрьме в 2023 году он так и не раскаялся . Почему его так долго не могли вычислить?

Вундеркинд, который поселился в лесу

Теодор Качинский родился в Чикаго в 1942-м в семье польских эмигрантов. Уже в раннем детстве тесты зафиксировали у него феноменальный интеллект : IQ 167. В школе он перескакивал через классы, решая в свободное время дифференциальные уравнения.

В 16 лет он поступил в Гарвард . После Гарварда была аспирантура в Мичиганском университете, где он стал доктором математических наук. Его диссертацию могли понять лишь 10-12 человек в стране.

Казалось, перед ним открыт путь к Нобелевской премии. Преподавая в Беркли, Качинский получил статус самого молодого профессора, но путь этот оказался тупиком. В 1969 году он уволился без объяснения причин и бросил науку.

Через пару лет Качинский купил участок земли в лесах Монтаны и в одиночку построил маленькую хижину. У него не было электричества, водопровода, телефона и соседей. Он добывал себе еду охотой и писал философские трактаты при свете керосиновой лампы.

Объявил охоту на ученых

Спусковым крючком стало строительство дороги. Качинский много лет наслаждался дикой природой в районе плато Линкольн. Когда бульдозеры добрались и туда, он пришел в ярость и решил действовать. Первая бомба была скорее странной, чем смертоносной. В мае 1978-го кто-то подбросил деревянную коробочку на парковку университета. В ней оказалась примитивная трубка, начиненная взрывчаткой.

Качинский постепенно совершенствовался и вскоре начал охоту на ученых, авиакомпании и бизнесменов. Он собирал бомбы из обрезков труб и дерева, используя примитивные детонаторы, которые невозможно было отследить. Именно за это ФБР и дало ему прозвище Unabom — UNiversity (университет) и Airline (авиалиния) BOMber (бомбист).

Целью Качинского были символы техногенной цивилизации. За 17 лет он отправил 16 бомб. Три человека погибли, более 20 получили тяжелые ранения, многие были покалечены.

Тщеславный отшельник

Для агентов 70-х и 80-х Качинский был призраком: он не пользовался ни кредитками, ни телефоном, ни машиной. ФБР тратило миллионы долларов, привлекало лучших профайлеров, но каждый раз заходило в тупик.

Однако у Качинского была ахиллесова пята — тщеславие. В 1995 году, конкурируя за внимание прессы с терактом в Оклахома-Сити, он выдвинул ультиматум: публикация его научного труда обойдется без новых жертв.

The New York Times и The Washington Post опубликовали его "Манифест" — "Индустриальное общество и его будущее". Его прочитали миллионы, среди которых — жена его родного брата. Она узнала стиль и почерк Теда. Дэвид Качинский, воспитанный в страхе перед братом, сдал его властям.

Третьего апреля 1996 года ФБР арестовало отшельника. В хижине нашли десять тетрадей с чертежами бомб, новое взрывное устройство и оригинал "Манифеста". Качинский признал вину и получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. В 2023-м он был найден мертвым в своей камере в возрасте 81 года.