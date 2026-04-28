В Днепропетровске мужчину вытащили из подъезда и затолкали в автобус ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ В Днепропетровске сотрудники военкомата вытащили мужчину из подъезда и затолкали в автобус.

На видео, опубликованном изданием "Время.ua", видно, как сотрудники военкомата избивают мужчину в автобусе.

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Несколько сотрудников военкомата в Днепропетровске на Украине в ходе силовой мобилизации вытащили мужчину из подъезда, затолкали в свой автобус и там же начали его избивать, сообщает во вторник украинское издание "Время.ua".

"В Днепропетровске толпа сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) вытащила за руки и за ноги мужчину из подъезда и забросила его в автобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На опубликованном изданием видео можно увидеть, как не менее семи сотрудников военкомата тащат за руки и за ноги в автобус мужчину и там начинают толпой его избивать. Сотрудников полиции, которые обязаны находиться при мобилизационных мероприятиях, поблизости не наблюдается. Впоследствии автобус уехал.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.