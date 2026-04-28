Минобороны Украины подтвердило проблемы с питанием в бригадах ВСУ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство обороны Украины во вторник официально подтвердило дефицит поставок продуктов на позициях ряда бригад ВСУ.
"Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции в 30-й ОМБр (отдельной механизированной бригаде - ред.), 128-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригаде - ред.), 108-й ОБр ТрО (отдельной бригады территориальной обороны - ред.) не должны стать системными. Минобороны работает с генштабом по этому вопросу. Показательна ситуация в 14-й ОМБр: комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбриг снят, виновники будут нести ответственность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В четверг РИА Новости сообщало со ссылкой на источники в российских силовых структурах, что украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание. Сообщалось, что украинские военнослужащие пьют дождевую воду. Связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, логистика к фронту крайне затруднена.
Ранее РИА Новости передавало, что командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.