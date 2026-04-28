В десяти украинских областях частично пропал свет

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Наиболее сложная ситуация в Сумской области. Значительная часть абонентов в регионе остаются обесточенными. На утро есть новые обесточивания в Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.) и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
"Укрэнерго" также сообщила, что из-за сильных порывов ветра полностью или частично обесточены свыше 100 населенных пунктов в Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, подконтрольной Киеву части Херсонской и Киевской областях.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.