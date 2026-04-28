Мирошник: почти 93 тысячи жителей Херсонской области остались без света

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Почти 93 тысячи абонентов Херсонской области остались без света из-за ударов ВСУ, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В Херсонской области из-за удара по подстанции без энергоснабжения одномоментно остались 92,4 тысяч человек. В связи с систематическими обстрелами энергетической инфраструктуры Запорожской области перебои с энергоснабжением фиксировались в десятках населенных пунктов региона", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.