Косметолог предупредила россиян об опасности татуировок в турецких отелях
Туризм
Туризм
 
04:59 28.04.2026
Косметолог предупредила россиян об опасности татуировок в турецких отелях

РИА Новости: в Турции можно столкнуться с неквалифицированными тату-мастерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тату-мастер и косметолог Мерве Докунмаз предупредила, что в курортных отелях Турции могут работать мастера без достаточной квалификации и медицинской подготовки.
  • В пиковые туристические сезоны часть услуг оказывается в ускоренном режиме, без должного соблюдения протоколов безопасности, что повышает риск инфекций и осложнений.
  • Мерве Докунмаз рекомендует обращаться только в лицензированные студии и проверять квалификацию мастеров.
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Российским туристам стоит с осторожностью относиться к тату-услугам в курортных отелях Турции из-за риска столкнуться с непрофессионалами, которые могут нанести вред здоровью клиентов, сообщила РИА Новости тату-мастер и косметолог Мерве Докунмаз.
"В туристических зонах нередко работают "мастера" без достаточной квалификации и медицинской подготовки, а условия стерильности могут не соответствовать необходимым стандартам, что повышает риск инфекций и осложнений", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, проблема носит системный характер в пиковые туристические сезоны. В условиях высокого спроса часть услуг оказывается в ускоренном режиме, без должного соблюдения протоколов безопасности, включая стерилизацию инструментов и использование сертифицированных материалов.
"Туристы часто недооценивают влияние климата - высокой температуры, влажности и морской воды - на заживление татуировки, что может привести к воспалениям, аллергическим реакциям и ухудшению качества рисунка", - отметил Докунмаз.
Кроме того, по ее словам, в случае возникновения осложнений туристы сталкиваются с проблемами при получении медицинской помощи и доказательстве ответственности исполнителя услуги.
"Я рекомендую обращаться только в лицензированные студии, проверять квалификацию мастеров и избегать импульсивных решений во время отдыха", - отметила тату-мастер.
