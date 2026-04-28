Жителей домов вблизи НПЗ в Туапсе заселяют в гостиницу

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Жителей домов вблизи горящего НПЗ в Туапсе из эвакуационного пункта перевозят в одну из гостиниц, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Ранее эвакопункт был развернут на базе школы №6 города... По последним данным, в эвакопункте к вечеру оставались 26 человек, которых сейчас размещают в гостинице", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что всего из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 58 жильцов.