Жителей домов вблизи НПЗ в Туапсе заселяют в гостиницу - РИА Новости, 28.04.2026
19:29 28.04.2026 (обновлено: 20:54 28.04.2026)
Жителей домов вблизи НПЗ в Туапсе заселяют в гостиницу

© РИА Новости / Борис Морозов
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей домов вблизи горящего НПЗ в Туапсе перевозят из эвакуационного пункта в гостиницу.
  • Всего эвакуировано 58 жильцов.
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Жителей домов вблизи горящего НПЗ в Туапсе из эвакуационного пункта перевозят в одну из гостиниц, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Ранее эвакопункт был развернут на базе школы №6 города... По последним данным, в эвакопункте к вечеру оставались 26 человек, которых сейчас размещают в гостинице", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что всего из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 58 жильцов.
