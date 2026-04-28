Губернатор Краснодарского края прибыл в Туапсе

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где ВСУ уже неоднократно атаковали НПЗ, и проверил ход ликвидации последствий.

"Утром прибыл в Туапсе . На месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале

Глава Кубани отметил, что пожарные и спасатели работают в Туапсе в тяжелейших условиях. "Это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также - всех, кто приводит в порядок улицы города", - сказал Кондратьев.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атакам украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.