Губернатор Краснодарского края прибыл в Туапсе

КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где ВСУ уже неоднократно атаковали НПЗ, и проверил ход ликвидации последствий.
"Утром прибыл в Туапсе. На месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава Кубани отметил, что пожарные и спасатели работают в Туапсе в тяжелейших условиях. "Это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также - всех, кто приводит в порядок улицы города", - сказал Кондратьев.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атакам украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников в апреле, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.