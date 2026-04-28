Губернатор Краснодарского края прибыл в Туапсе
15:58 28.04.2026 (обновлено: 16:37 28.04.2026)
Губернатор Краснодарского края прибыл в Туапсе

Губернатор Краснодарского края Кондратьев прибыл в Туапсе, где ВСУ атаковали НПЗ

© РИА Новости / Борис Морозов
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе.
  • Он проверил ход ликвидации последствий атаки беспилотников ВСУ.
КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где ВСУ уже неоднократно атаковали НПЗ, и проверил ход ликвидации последствий.
"Утром прибыл в Туапсе. На месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава Кубани отметил, что пожарные и спасатели работают в Туапсе в тяжелейших условиях. "Это настоящий героизм. Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также - всех, кто приводит в порядок улицы города", - сказал Кондратьев.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атакам украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников в апреле, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.
Краснодарский край, Туапсе, Вооруженные силы Украины, Вениамин Кондратьев, Россия
 
 
