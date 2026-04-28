В Нижнем Новгороде мужчина украл букеты цветов и раздал их прохожим - РИА Новости, 28.04.2026
15:50 28.04.2026 (обновлено: 15:59 28.04.2026)
В Нижнем Новгороде мужчина украл букеты цветов и раздал их прохожим

В Нижнем Новгороде мужчина украл букеты цветов из магазина и подарил их прохожим

© ГУ МВД России по Нижегородской области/MAX
Задержанный за кражу цветов житель Нижнего Новгорода
Задержанный за кражу цветов житель Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© ГУ МВД России по Нижегородской области/MAX
Задержанный за кражу цветов житель Нижнего Новгорода
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде 18-летний молодой человек украл букеты цветов из магазина.
  • Украденные цветы он раздавал прохожим.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), ущерб владельцу магазина возмещен в полном объеме.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Полицейские задержали 18-летнего жителя Нижнего Новгорода за кражу букетов цветов, которые он потом раздавал прохожим, сообщает ГУ МВД региона.
Сообщение о краже из магазина на улице Дубравной поступило в полицию от его владельца. Было установлено, что злоумышленник вечером проник внутрь помещения, повредив входную дверь, и похитил несколько букетов общей стоимостью 5 тысяч рублей.
Как видно на опубликованных ГУ МВД записях с камеры наблюдения, молодой человек несколько раз возвращался в киоск и уносил оттуда по несколько букетов.
"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний нижегородец, ранее уже судимый за имущественные преступления. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенные цветы он сразу же раздал прохожим на улице", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Юноше избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб владельцу магазина возмещен в полном объеме.
