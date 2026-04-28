В Нижнем Новгороде мужчина украл букеты цветов и раздал их прохожим

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Новгороде 18-летний молодой человек украл букеты цветов из магазина.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Полицейские задержали 18-летнего жителя Нижнего Новгорода за кражу букетов цветов, которые он потом раздавал прохожим, сообщает ГУ МВД региона.

Сообщение о краже из магазина на улице Дубравной поступило в полицию от его владельца. Было установлено, что злоумышленник вечером проник внутрь помещения, повредив входную дверь, и похитил несколько букетов общей стоимостью 5 тысяч рублей.

Как видно на опубликованных ГУ МВД записях с камеры наблюдения, молодой человек несколько раз возвращался в киоск и уносил оттуда по несколько букетов.

"Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний нижегородец, ранее уже судимый за имущественные преступления. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенные цветы он сразу же раздал прохожим на улице", - говорится в сообщении