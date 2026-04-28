Плохая погода не помеха: где в России любоваться буйством цветов
08:00 28.04.2026 (обновлено: 08:02 28.04.2026)
Плохая погода не помеха: где в России любоваться буйством цветов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве зима не хочет отступать: март радовал теплом до 16 градусов, а в конце апреля — ноль и мокрый снег. Аномальная погода и в других регионах: к примеру, в Сочи — всего 13, а в Новосибирске на этой неделе ожидаются летние 27 градусов. Но в России немало мест, где уже можно любоваться цветущими растениями. Куда и когда отправиться, чтобы увидеть красоту и сделать атмосферные фотографии, — в материале РИА Новости.

Крым

В Крыму днем около 12 градусов, но весь апрель на полуострове традиционно царило разнообразие красок. Цветут тюльпаны — сорт за сортом. Их ежегодный парад проводят в Никитском ботаническом саду — там распустилось более ста тысяч бутонов. "Ради селфи на фоне тюльпановых полей до линии горизонта туристы отправились к Кояшскому (Розовому) озеру и на Карадаг в Феодосии", — сообщили эксперты портала Travel Crimea.
Лошади у подножия Белой скалы в Белогорском районе Крыма

Тюльпаны в Никитском ботаническом саду. В Ялте открылась XIX ежегодная выставка "Парад тюльпанов"

Дикие красные пионы цветут в Красной долине возле Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма

Цветение крокусов
Цветение сакуры в Алупке

Одновременно появились белые цветки алычи, розовые — абрикоса, кизила и сакуры. Персиковые сады — в Бахчисарайском районе, Инкермане, селах Штурмовое, Верхнесадовое, Терновка.
В конце апреля на Ай-Петри, Чатыр-Даге и в окрестностях Коктебеля зацвели дикие красные пионы. В Ялте распустилась глициния.
Май — время сирени и ирисов, а в июне все фотографируют поля лаванды и мака. Самые красивые у поселка Крымская Роза под Симферополем, в окрестностях Судака, Севастополя, Бахчисарая и у Оленевки.
Полюбоваться цветами туристы летом едут и в Астрахань, где в июле и августе в дельте Волги распускаются лотосы, напомнили в РСТ.

Калмыкия

Сейчас в республике около 15 градусов. И весь апрель степи — сплошной ковер из желтых, белых, красных бутонов. Фестиваль тюльпанов — эколого-этнический праздник — привлекает внимание к необходимости сохранения краснокнижных тюльпанов Геснера (Шренка) и знакомит гостей с калмыцкой культурой. Предлагают покататься на лошадях, верблюдах, посетить храмы, продегустировать блюда местной кухни.
Похожие цветущие поля весной — в Астраханской области и под Оренбургом, где в долине Тюльпанов туристы устраивают фотосессии и знакомятся с традициями казаков.

Дагестан

В Махачкале почти лето, температура поднимается до 20 градусов. В начале мая зацветут бескрайние поля маков. Особенно много их в Кумторкалинском районе, возле Избербаша, по дороге из Махачкалы в Дербент и недалеко от бархана Сарыкум. Там же на склонах распускаются фиолетовые крокусы.

Горный Алтай

Маральник в народе называют алтайской сакурой, а ученые именуют его рододендроном Ледебура. Серые склоны он превращает в розово-сиреневые.
Фестиваль "Цветение маральника", который ежегодно проходит в комплексе "Бирюзовая Катунь", запланирован на 1 мая. Это традиционная дата открытия туристического сезона в регионе. Гостям обещают уникальные пейзажные фотографии и дегустацию блюд из здешних продуктов. Полюбоваться яркостью красок на скалах туристы приезжают в основном в майские праздники.

Тульская область

В Туле пока холодно, как в Москве, но уже в майские выходные термометр покажет 16 градусов. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" расцветут знаменитые яблоневые сады. Там более 800 деревьев 34 сортов, их посадил Николай Волконский — дед Льва Толстого по материнской линии. Сам писатель расширил сады до 40 гектаров и увеличил число плодовых деревьев почти на восемь тысяч. Эти места он упоминал в "Войне и мире", трилогии "Детство. Отрочество. Юность".

Забайкалье

Здесь в мае цветут подснежники, но не простые, а фиолетовые. Они растут прямо из песка в самой маленькой пустыне мира — Чарской. Ее площадь примерно 30 квадратных километров, по краям барханов — пики хребта Кодар.

Иркутская область

Главное для туристов при визите в Иркутск — озеро Байкал. В мае на его берегах распускается багульник — это такая же удивительная достопримечательность, как прозрачный лед зимой на этом водоеме.

Калининградская область

Одна из визитных карточек самого западного региона страны — поля рапса. Желтые цветки до линии горизонта покрывают здешние просторы в начале мая. Туристы едут туда за атмосферными фотографиями так же, как за лавандой в Крым или тюльпанами в Калмыкию. Самые большие поля — в районе Светлогорска, Черняховска, Гвардейска и Гусева.
Сейчас в области отцветают магнолия и форзиция — куст с мелкими желтыми цветками. Распускаются сакура и черемуха, а май — пора сирени и рододендронов. В конце весны на очереди каштаны, тюльпаны и пионы.
